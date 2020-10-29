Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали у Києві бойовика так званої ЛНР, який воював проти сил АТО.
Чоловік у 2014 році приєднався до “народної міліції ЛНР”, був заступником командира одного з її підрозділів.
Уроженець Стаханова Луганської області, будучи за освітою інженером, ремонтував бронетанкову та іншу військову автомобільну техніку бойовиків, яку потім використовували у бойових діях проти українських захисників.
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Прибувши до Києва, він орендував помешкання у столиці, а також працював на одному з підприємств з надання телекомунікаційних послуг. Він використовував підставні документи.
Чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України, нині він перебуває під вартою.
Затримання бойовика
26 жовтня СБУ затримала бойовика так званої ЛНР.
Чоловік воював проти українських військових з 2014 року.
Він перебував у загальнодержавному розшуку.