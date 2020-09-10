В Донецкой области Служба безопасности Украины перекрыла канал по легализации боевиков “ДНР”.

Сотрудники СБУ обнаружили, что трое сотрудников территориальных сервисных центров и одного из районных отделов Главного управления ГТС Украины занимались незаконным оформлением документов украинского образца, в часности загранпаспорта, для жителей временно оккупированных территории без их личного присутствия.

Среди таких клиентов были чиновники так называемой ДНР и боевики, которые никогда не пересекали линию разграничения.

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Во время обысков в центрах миграционной службы и офисных помещениях были изъяты формы, заполненные участниками незаконного вооруженного формирования, сохраняющих в архивах и электронных реестрах. Кроме того, обнаружены водительские удостоверения, экзаменационные карточки, медицинские справки на имя лиц, подозреваемых в преступлении.

Дело возбуждено по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.







СБУ разоблачила чиновников, которые делали паспорта боевикам “ДНР” / 2 фотографии

Незаконная легализация россиян в Украине

В Харьковской области СБУ заблокировала незаконную легализацию россиян в Украине. Службы безопасности обнаружила, что житель Харькова пообещал гражданину России, прибывшего с Северного Кавказа, незаконно получить гражданство Украины.

Злоумышленник гарантировал изготовления поддельных документов, за что попросил $ 5 тыс.