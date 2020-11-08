В субботу, 7 ноября, вблизи поселка Половинкино на Луганщине погиб 20-летний военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

О смерти солдата сообщили военные, а позже председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

— Погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. В августе прошлого года Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. У него остались родители и два брата. Вечная и светлая память Герою!

Штаб ООС подтвердил гибель Олег Свинарика, однако отметили, что она не принадлежит к боевым потерям.

Подробнее об обстоятельствах смерти военные рассказывать отказались.

Утром 8 ноября одну из версий озвучили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

— Следствие по делу гибели Олега Свинарика проводится работниками Национальной полиции Украины. Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство.

Режим тишины в Донбассе

Начиная с 27 августа, на Донбассе началось всеобъемлющее прекращение огня, ставшее результатом очередных договоренностей участников ТКГ в Минске.

Систематически украинские военные и наблюдатели ОБСЕ сообщали о провокациях со стороны боевиков так называемых ЛНР и ДНР.

По данным ООС, с начала “перемирия” погибли три украинских военных, более десяти получили ранения.