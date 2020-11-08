В субботу, 7 ноября, вблизи поселка Половинкино на Луганщине погиб 20-летний военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.
О смерти солдата сообщили военные, а позже председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
— Погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. В августе прошлого года Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. У него остались родители и два брата. Вечная и светлая память Герою!
Штаб ООС подтвердил гибель Олег Свинарика, однако отметили, что она не принадлежит к боевым потерям.
Подробнее об обстоятельствах смерти военные рассказывать отказались.
Утром 8 ноября одну из версий озвучили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).
— Следствие по делу гибели Олега Свинарика проводится работниками Национальной полиции Украины. Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство.
Режим тишины в Донбассе
Начиная с 27 августа, на Донбассе началось всеобъемлющее прекращение огня, ставшее результатом очередных договоренностей участников ТКГ в Минске.
Систематически украинские военные и наблюдатели ОБСЕ сообщали о провокациях со стороны боевиков так называемых ЛНР и ДНР.
По данным ООС, с начала “перемирия” погибли три украинских военных, более десяти получили ранения.