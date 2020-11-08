В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали

В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.

Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Изнасилования девушки злоумышленнику оказалось мало, ведь перед тем, как скрыться с места преступления, он прихватил с собой ее мобильный телефон.

Задержанному мужчине объявлено о подозрении в совершении изнасилования.

Также против злоумышленника открыто уголовное дела за разбой. Досудебное следствие продолжается.

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В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище / 3 фотографии

В Киевской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку

Другое изнасилование произошло в октябре нынешнего года в Киевской области.

Правоохранители установили, что 26-летний мужчина напоил алкоголем и изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу, с которой был знаком несколько месяцев.