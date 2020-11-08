PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище

В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.

Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Изнасилования девушки злоумышленнику оказалось мало, ведь перед тем, как скрыться с места преступления, он прихватил с собой ее мобильный телефон.

Задержанному мужчине объявлено о подозрении в совершении изнасилования.

Также против злоумышленника открыто уголовное дела за разбой. Досудебное следствие продолжается.

Читайте: Фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке выпустила из-под стражи судья, которую должны были уволить

  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
  • В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище, изверга поймали
В Конотопе 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище / 3 фотографии

В Киевской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку

Другое изнасилование произошло в октябре нынешнего года в Киевской области.

Правоохранители установили, что 26-летний мужчина напоил алкоголем и изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу, с которой был знаком несколько месяцев.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх