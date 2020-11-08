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Факти / Надзвичайні події

У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі

У Конотопі на Сумщині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі.

Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.

Зґвалтування дівчини зловмиснику виявилося замало, адже перед тим, як втекти з місця злочину, він прихопив із собою її мобільний телефон.

Затриманому чоловікові оголошено про підозру у вчиненні зґвалтування.

Також проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за розбій. Досудове слідство триває.

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  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
  • У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі, нелюда спіймали
У Конотопі 14-річну дівчину зґвалтували на кладовищі / 3 фотографии

На Київщині чоловік зґвалтував 14-річну дівчину

Інше зґвалтування сталося у жовтні нинішнього року на Київщині.

Правоохоронці встановили, що 26-річний чоловік напоїв алкоголем та зґвалтував неповнолітню школярку, з якою був знайомий декілька місяців.

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