Напросился в гости: на Киевщине мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

В Вышгородском районе Киевской области 26-летний мужчина напоил алкоголем и изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу.
По материалам следствия, молодой человек был знаком со своей жертвой несколько месяцев.
Мужчина родом из Хмельницкой области, а на Киевщину приехал в поисках работы.
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Несколько дней назад он пришел к девочке в гости, пока матери не было дома.
— Они вместе употребляли слабоалкогольные напитки, после чего злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девочки для удовлетворения своих половых потребностей, — говорится в сообщении.
Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.