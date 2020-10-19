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Факты / Происшествия

Напросился в гости: на Киевщине мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

В Вышгородском районе Киевской области 26-летний мужчина напоил алкоголем и изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу.

По материалам следствия, молодой человек был знаком со своей жертвой несколько месяцев.

Мужчина родом из Хмельницкой области, а на Киевщину приехал в поисках работы.

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Несколько дней назад он пришел к девочке в гости, пока матери не было дома.

— Они вместе употребляли слабоалкогольные напитки, после чего злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девочки для удовлетворения своих половых потребностей, — говорится в сообщении.

Напросился в гости: на Киевщине мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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