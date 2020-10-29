(Українська) Згвалування в Кагарлику: що відомо про суддю, яка випустила з-під варти фігуранта справи

В Центре противодействия корупции заявили, что полицейского, который фигурирует в деле об изнасиловании женщины в Кагарлыке, отпустила из-под стражи судья, которая должна была быть уволена.

В 2018 году судья Александра Колдина не прошла оценивание, и ее должны были, уволить но не сделали этого.

— Высший совет правосудия “отмазал” Колдину, и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою работу по 600 тыс. грн в год, — отметили в ГПК.

Кого отпустили из-под стражи?

Речь идет о полицейском Ярославе Левандюке, фигуранте дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

27 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.

Изнасилование в Кагарлыке

Работников полиции Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы города Кагарлык Нелли Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, что за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

26 мая суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В результате скандала отделения полиции Кагарлык расформировали.

Источник: Центр противодействия коррупции