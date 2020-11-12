В РФ отчим насиловал 11-летнюю падчерицу — девочка забеременела

В Калининграде (Россия) 11-летняя девочка забеременела от отчима-иностранца. Мужчина признался, что неоднократно насиловал ребенка.

Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

32-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку летом этого года. Мать отвела ее на обследование в октябре, где и выяснилось, что школьница беременна. К правоохранителям обратились именно медики.

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Подозреваемого уже задержали. Сначала он отрицал свою вину, однако потом написал несколько явок с повинной. В них мужчина указал, что насиловал девочку неоднократно.

Девочке прервали беременность по медицинским показаниям.

Австралийская полиция задержала 14 педофилов

Австралийская полиция провела расследование по делу о международной сети педофилов, по результатам которого 14 педофилов задержали и спасли 46 детей. Жертвы подвергались преступлениям сексуального характерам, а также другим формам эксплуатации. Аресты проводились по всему миру, в частности в США, Европе, Азии, Канаде и Новой Зеландии.

Источник: Следственный комитет РФ