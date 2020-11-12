В Ровно неизвестный в военной форме возле школы изнасиловал 10-летнюю девочку.

Он позвал ее, сказал, что потерял ключи и попросил помочь найти. А дальше — заманил девочку на задний двор школы и возле парников изнасиловал.

После совершенного насильник быстро убежал, а девочка пошла в школу и все рассказала учителям. А вскоре здесь работала полиция. Копам хватило несколько часов, чтобы выйти на след извращенца.

Педофил скрывался на территории воинской части. Ему 21 год и ранее он уже имел проблемы с законом.

— Также известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей. В частности, привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ. Кроме того, продолжается также досудебное расследование по аналогичному факту, — рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

В армии подозреваемый в изнасиловании ребенка служил лишь год. Его уже даже собирались увольнять, ведь были проблемы с наркотиками и он постоянно нарушал дисциплину.

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В полиции говорят, что собрали уже достаточно доказательств вины подозреваемого. В то утро его видели на территории школы. К тому же, насильника узнала сама жертва.

Уже вскоре педофила арестуют. За изнасилование малолетней девочки ему грозит от 10-ти до 15-ти лет лишения свободы.

Изнасилование в Конотопе

В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.

Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.