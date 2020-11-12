У РФ вітчим ґвалтував 11-річну падчерку – дівчинка завагітніла

У Калінінграді (Росія) 11-річна дівчинка завагітніла від вітчима-іноземця. Чоловік зізнався, що неодноразово ґвалтував дитину.
Слідчий комітет порушив за цим фактом кримінальну справу.
32-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку влітку цього року. Мати відвела її на обстеження у жовтні, де і з’ясувалося, що школярка вагітна. До правоохоронців звернулися саме медики.
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Підозрюваного вже затримали. Спочатку він заперечував свою провину, проте потім написав кілька явок з повинною. У них чоловік вказав, що ґвалтував дівчинку неодноразово.
Дівчинці перервали вагітність за медичними показаннями.
Австралійська поліція викрила 14 педофілів
Австралійська поліція провела розслідування у справі про міжнародну мережу педофілів, за результатами якого 14 підозрюваних затримали та врятували 46 дітей.
Жертви піддавалися злочинам сексуального характеру, а також іншим формам експлуатації.
Арешти проводилися у всьому світі, зокрема в США, Європі, Азії, Канаді та Новій Зеландії.
Джерело: Слідчий комітет РФ