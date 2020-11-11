Австралийская полиция провела расследование по делу о международной сети педофилов, по результатам, которого 14 педофилов задержали и спасли 46 детей.

Жертвы подвергались преступлениям сексуального характерам, а также другим формам эксплуатации.

Аресты проводились по всему миру, в частности в США, Европе, Азии, Канаде и Новой Зеландии.

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Всем жертвам педофилов было от 16 месяцев до 15 лет.

14 мужчинам предъявлены обвинения в педофилии по 828 эпизодам.

Самый серьезный случай обнаружили в детском центре в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). Подозреваемый работал в учреждении и имел доступ к 30 детям. 27-летнего мужчину обвинили в 300 эпизодах. Также обвинения коснулись и его 22-летнюю сожительницу.

Изнасилование в Конотопе

В Конотопе 31-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на кладбище. Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Перед тем, как скрыться с места преступления, он прихватил с собой ее мобильный телефон.