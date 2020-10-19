В Голосеевском районе Киева водитель такси изнасиловал и избил клиентку.

Факт изнасилования Фактам ICTV подтвердили в ГУ НП в Киеве. В ЕРДР внесены данные о преступлении по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Женщина, которая возглавляет юридическую компанию, вышла с клуба и вызвала такси. На вызов приехал 45-летний мужчина на Volkswagen Passat. Пострадавшая села на заднее правое пассажирское сиденье.

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Через некоторое время водитель свернул лесопарковую зону. Когда женщина спросила у него куда он едет, то мужчина разозлился и накричал на нее.

Затем водитель остановился, пересел к женщине на заднее сиденье, стал раздевать. Она оказала сопротивление. Преступник начал душить свою жертву, нанес удары по голове, а затем изнасиловал.

После изнасилования водитель такси отвез женщину домой. Пострадавшая сразу вызвала полицию и скорую.

Изнасилование несовершеннолетней в Киеве

В конце сентября в Киеве задержали 51-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Потерпевшая договорилась с ним о покупке бумаги для рисования. Во время встречи он силой затащил 17-летнюю девушку в лес.

После содеянного мужчина еще и обокрал жертву.