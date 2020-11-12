У Рівному невідомий у військовій формі біля школи зґвалтував 10-річну дівчинку.

Він покликав її, сказав, що загубив ключі і попросив допомогти знайти. А далі – заманив дівчинку на задній двір школи біля парників зґвалтував.

Після скоєного ґвалтівник швидко втік, а дівчинка пішла до школи і все розповіла вчителям. А вже невдовзі тут працювала поліція. Копам вистачило кілька годин, аби вийти на слід збоченця.

Педофіл ховався на території військової частини. Йому 21 рік і раніше він уже мав проблеми із законом.

– Також відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин. Крім того, триває також досудове розслідування за аналогічним фактом, – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

В армії підозрюваний у зґвалтуванні дитини служив лише рік. Його вже навіть збиралися звільняти, адже мав проблеми з наркотиками та постійно порушував дисципліну.

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У поліції розповідають, що зібрали вже вдосталь доказів вини підозрюваного. Того ранку його бачили на території школи. До того ж, ґвалтівника впізнала сама жертва.

Вже незабаром педофіла арештують. За зґвалтування малолітньої дівчинки йому загрожує від 10-ти до 15-ти років позбавлення волі.

Зґвалтування у Конотопі

У Конотопі на Сумщині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі.

Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.