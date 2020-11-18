В Одессе СБУ обнаружила кокаин в контейнере с фруктами

В Одессе Служба безопасности Украины и пограничники нашли контрабанду партии кокаина из Южной Америки. Они обнаружили наркотическое вещество в грузе с бананами на корабле.

По данным СБУ стоимость контрабанды составляет почти $4 млн по теневым расценкам. Правоохранители получили сообщение о том, что в страну хотят ввести кокаин.

Оперативники обнаружили контрабанду на судне в Морском торговом порту Южный, которое прибыло из Эквадора. В контейнере с бананами они нашли 20 килограммовых брикетов с кокаином.

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Следствие открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Устанавливают людей, которые возможно принимали участие в наркобизнесе.











Бананы за $4 млн: СБУ нашла в Одессе кокаин в контейнере с фруктами / 3 фотографии

Также следователи проверяют на причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

В Одесской области обнаружили 50 кг контрабандного кокаина

В Одесской области правоохранители обнаружили партию скрытого от таможенного контроля кокаина, который также доставили из Эквадора. Вес партии составляет около 50 кг, ориентировочная цена — $10 млн. По факту контрабанды наркотических средств начали уголовное дело.

Фото: СБУ