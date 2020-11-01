В Ужгороде на пункте пропуска разоблачили украинца. Он пытался провезти через границу наркотики под видом гуманитарной помощи из Германии.

При проведении контроля работники таможни обнаружили большое количество медпрепаратов, которые запрещено перемещать за границу.

В грузовике среди лекарств находилось немалое количество наркотических и психотропных веществ. Всего изъяли 640 препаратов, их сумму оценивают в 19 тыс. грн.







Наркотики под видом гуманитарной помощи — в Ужгороде разоблачили украинца / 2 фотографии

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Транзит наркотиков в крахмале

В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Двое граждан Украины пытались переправить наркотик в страну Персидского залива.

Перед этим они предварительно замаскировали товар в пакет с крахмалом.

Фото: Госпогранслужба