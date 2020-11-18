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Ольга Тетеріна |

Банани за $4 млн: СБУ знайшла в Одесі кокаїн у контейнері з фруктами

В Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.

За даними СБУ вартість контрабанди становить майже $4 млн за тіньовими розцінками. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що у країну хочуть ввести кокаїн.

Оперативники виявили контрабанду на судні у Морському торгівельному порту Південний, яке прибуло з Еквадору. У контейнері з бананами вони знайшли 20 кілограмових брикетів із кокаїном.

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Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів). Встановлюють людей, які можливо брали участь у наркобізнесі.

  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
  • В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами
Банани за $4 млн: СБУ знайшла в Одесі кокаїн у контейнері з фруктами / 3 фотографии

Також слідчі перевіряють на причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

На Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну

В Одеській області правоохоронці виявили партію прихованого від митного контролю кокаїну, який також доставили з Еквадору. Вага партії становить близько 50 кг, орієнтовна вартість – $10 млн. За фактом контрабанди наркотичних засобів почали кримінальну справу.

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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