В Одесі СБУ виявила кокаїн у контейнері з фруктами

В Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.

За даними СБУ вартість контрабанди становить майже $4 млн за тіньовими розцінками. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що у країну хочуть ввести кокаїн.

Оперативники виявили контрабанду на судні у Морському торгівельному порту Південний, яке прибуло з Еквадору. У контейнері з бананами вони знайшли 20 кілограмових брикетів із кокаїном.

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