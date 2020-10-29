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Факты / Происшествия

Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина

В Одесской области правоохранители обнаружили партию скрытого от таможенного контроля кокаина, доставленного из Эквадора.

Вес партии составляет около 50 кг, ориентировочная стоимость — $10 млн.

— Наркотики контрабандой привезли в Украину из Республики Эквадор в контейнере с бананами. Их расфасовали в 45 брикетов, у большинства из которых была фирменная маркировка в виде букв и цифр, указывает на его принадлежность определенному наркосиндикату.

  • Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина
  • Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина
  • Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина
  • Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина
Спрятали в бананах: на Одесчине обнаружили 50 кг контрабандного кокаина / 2 фотографии

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. По факту контрабанды наркотических средств начали уголовное дело.

Контрабанда в Австралии

В Сиднее офицеры пограничных войск изъяли 552 кг наркотика, спрятанного в поддонах с банановой мякотью и украшенных изображениями коал.

Сиднейцу грозит пожизненное заключение за контрабанду кокаин на сумму $248 млн.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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