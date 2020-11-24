В Киеве киберполиция разоблачила двух интернет-торговцев, которые продавали фальсифицированные продукты питания под видом известных украинских брендов.

Злоумышленники наладили незаконное производство специй, дрожжей, кондитерских и макаронных изделий в цехах и складах. Товар фасовали в упаковки с названиями известных брендов.

Чтобы активно реализовывать продукцию, мужчины создали интернет-магазин, а также популяризировали фальсификат с помощью интернет-объявлений.

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Правоохранители обыскали места изготовления поддельных продуктов и нашли 11 тонн сырья, упаковки с логотипами и оборудование для фасовки. По данным полиции, они нанесли правообладателям более 3 млн грн убытка.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

В Киеве подделывали кофе мировых брендов

В Киеве полиция разоблачила преступную группировку, которая занималась производством фальсифицированного кофе.

Пятеро правонарушителей изготавливали фальсификат в шести складских помещениях и продавали его через интернет под видом продукции известных мировых производителей. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины.