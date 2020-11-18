У Києві кіберполіція спільно зі слідчими поліції викрили злочинне угруповання, яке займалося виробництвом фальсифікованої кави.

П’ятеро правопорушників виготовляли фальсифікат у шести складських приміщеннях і продавали його через інтернет під виглядом продукції відомих світових виробників.

Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тис. упаковок контрафактної кави на тиждень.

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Понад 9 тонн фальсифікату: в Києві підробляли каву світових брендів / 4 фотографии

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 9 тонн кави, 150 тис. упаковок з логотипами і товарними знаками світових виробників продукту, обладнання для виготовлення і фасування, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції.

За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано збитки на суму понад 5 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

У жовтні цього року у Львівській області кіберполіція викрила зловмисників, які виробляли та збували фальсифіковані продукти харчування.

Правопорушники підробляли більше десяти українських продуктових брендів. Товари продавали через інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям.

Джерело: Кіберполіція

Фото: Кіберполіція