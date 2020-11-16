В Харькове двое мужчин занимались нелегальной продажей сильнодействующих лекарственных средств, которые затем использовались для изготовления наркотиков.

Для организации деятельности они создали специальный сайт, где размещали и продавали товары. Заказы злоумышленники отправляли по почте, а деньги получали на банковские карточки.

Во время проведения обысков по месту жительства правоохранители изъяли ряд доказательств. В частности компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты.

В домах нашли шесть тыс. упаковок медицинских средств. Их стоимость оценивается в более 1 млн грн. Мужчинам сообщено о подозрении.











В Харькове двое мужчин продавали сильнодействующие препараты в сети / 3 фотографии

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Харьковчанин более пяти лет торговал сильнодействующими препаратами в сети

В Харькове разоблачили мужчину, который более пяти лет нелегально реализовывал сильнодействующие лекарственные средства.

Он специально создал сайт, а когда отправлял товары, использовал фиктивные документы. Сейчас мужчине грозит до 10 лет в тюрьме.

Источник: Харьковская областная прокуратура