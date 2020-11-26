Мужчины в черной одежде и темных очках ворвались на избирательный участок в Коцюбинском Киевской области, где в этот время проводился пересчет голосов результатов выборов в органы местного самоуправления.

Они пытались заблокировать работу членов комиссии, возникла потасовка.

Полиция мгновенно прибыла на место и задержала пятерых правонарушителей.

Среди них — представитель одной из политических партий. По его словам, он хотел принять участие в пересчете голосов. Другие мужчины — это частные охранники.

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Потасовка в избиркоме под Киевом: на участок ворвались люди в черном / 3 фотографии

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 УКУ — Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя.

Второй тур местных выборов 2020

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020. Жители 11 городов выбирали новых мэров, среди них: Львов, Днепр, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы, Бердянск, Дрогобыч, Славянск, Никополь.

Пока известны результаты только по восьми.