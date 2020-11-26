Чоловіки у чорному одязі та темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці у Коцюбинському Київської області, де саме проводився перерахунок голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування.

Вони намагалися заблокувати роботу членів комісії, виникла штовханина.

Поліція миттєво прибула на місце і затримала п’ятьох правопорушників.

Серед них – представник однієї з політичних партій. За його словами, він хотів взяти участь у перерахунку голосів. Інші чоловіки – це приватні охоронці.

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Штовханина у виборчкомі під Києвом: на дільницю увірвалися люди в чорному / 3 фотографии

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ – Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.

Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів 2020. Жителі 11 міст вибирали нових мерів, серед них: Львів, Дніпро, Полтава, Миколаїв, Рівне, Ужгород, Черкаси, Бердянськ, Дрогобич, Слов’янськ, Нікополь.

Поки відомі результати тільки щодо восьми.