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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Тонны алкоголя и коробки сигарет: на Черниговщине разоблачили фальсификацию товаров

В городе Бахмас Черниговской области местный предприниматель торговал фальсифицированными алкогольными напитками и сигаретами.

Во время обысков в торговом заведении полиция изъяла около 2 тыс. тонн жидкости с содержанием алкоголя. Она была разлита в разных сосудах, а также замаскированная в бутылках под водку популярных брендов.

Кроме того, правоохранители обнаружили тысячи упаковок сигарет без марок акцизного сбора. По факту происшествия открыто два уголовных производства, ведется расследование о происхождении фальсифицированных товаров.

  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
Тонны алкоголя и коробки сигарет: на Черниговщине разоблачили фальсификацию товаров / 3 фотографии

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В Киеве разоблачили сбыт фальшивых денег

На днях прокуратура столицы выкрыла двух мужчин, которые занимались подделкой купюр в рублях и долларах. Один из преступников — бывший полицейский.

Правоохранители задержали их при попытке продажи 200 тыс. грн и $3,4 тыс.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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