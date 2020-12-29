В городе Бахмас Черниговской области местный предприниматель торговал фальсифицированными алкогольными напитками и сигаретами.

Во время обысков в торговом заведении полиция изъяла около 2 тыс. тонн жидкости с содержанием алкоголя. Она была разлита в разных сосудах, а также замаскированная в бутылках под водку популярных брендов.

Кроме того, правоохранители обнаружили тысячи упаковок сигарет без марок акцизного сбора. По факту происшествия открыто два уголовных производства, ведется расследование о происхождении фальсифицированных товаров.











Тонны алкоголя и коробки сигарет: на Черниговщине разоблачили фальсификацию товаров / 3 фотографии

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