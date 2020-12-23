Прокуратура города Киева разоблачила деятельность аферистов, которые занимались сбытом поддельных американских долларов и украинской гривны.

Такой аферой занимались бывший работник правоохранительных органов и мужчина, проживающий в столице.

Оперативники организовали “закупку” денег у злоумышленников и таким образом зафиксировали продажу 200 тыс. грн и $3,4 тыс. Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты денежные средства, техника, черновые и рабочие записи.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, а также устанавливаются другие лица, причастные к сбыту поддельных денежных средств.

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В Киеве полицейский сбывал фальшивые доллары и гривны / 2 фотографии

Происшествия Киевщины

Четверо жителей Киевской и Житомирской областей, ранее работавших в миграционной службе, создали преступную группу, которая изготовляла и сбывала фальшивые документы.

По заказу они подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы, технические паспорта и даже акты на право собственности на землю.