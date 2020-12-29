У місті Бахмас Чернігівській області місцевий підприємець торгував фальсифікованими алкогольними напоями та цигарками.

Під час обшуків у торговельному закладі поліція вилучила близько 2 тис. тонн рідини з вмістом алкоголю. Вона була розлита у різних посудинах, а також замаскована у пляшках під горілку популярних брендів.

Крім того, правоохоронці виявили тисячі упакувань цигарок без марок акцизного збору. За фактом події відкрито два кримінальних провадження, триває розслідування щодо походження фальсифікованих товарів.











Тонни алкоголю і коробки цигарок: на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів / 3 фотографии

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