Тонни алкоголю і коробки цигарок: на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів

У місті Бахмас Чернігівській області місцевий підприємець торгував фальсифікованими алкогольними напоями та цигарками.
Під час обшуків у торговельному закладі поліція вилучила близько 2 тис. тонн рідини з вмістом алкоголю. Вона була розлита у різних посудинах, а також замаскована у пляшках під горілку популярних брендів.
Крім того, правоохоронці виявили тисячі упакувань цигарок без марок акцизного збору. За фактом події відкрито два кримінальних провадження, триває розслідування щодо походження фальсифікованих товарів.
Читайте: Рада хоче посилити відповідальність за крадіжку і підробку паспортів
У Києві викрили збут фальшивих грошей
Днями прокуратура столиці викрила двох чоловіків, які займалися підробкою купюр у гривнях та доларах. Один зі злочинців – колишній поліціянт.
Правоохоронці затримали їх під час спроби продажу 200 тис. грн та $3,4 тис.