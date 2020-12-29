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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Тонни алкоголю і коробки цигарок: на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів

У місті Бахмас Чернігівській області місцевий підприємець торгував фальсифікованими алкогольними напоями та цигарками.

Під час обшуків у торговельному закладі поліція вилучила близько 2 тис. тонн рідини з вмістом алкоголю. Вона була розлита у різних посудинах, а також замаскована у пляшках під горілку популярних брендів.

Крім того, правоохоронці виявили тисячі упакувань цигарок без марок акцизного збору. За фактом події відкрито два кримінальних провадження, триває розслідування щодо походження фальсифікованих товарів.

  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
  • на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів
Тонни алкоголю і коробки цигарок: на Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів / 3 фотографии

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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