В городе Кагарлык Киевской области правоохранители разоблачили незаконную работу заведения с игровыми автоматами.

Нелегальный бизнес функционировал прямо на территории местного торгового центра.

Во время обысков правоохранителями изъято шесть единиц компьютерного оборудования, которое использовались для проведения азартных игр, a также денежные средства.







В Кагарлыке разоблачили незаконное игорное заведение в торговом центре / 2 фотографии

У троих из шести присутствующих посетителей игровых автоматов обнаружили наркотические вещества — амфетамин и каннабис.

Производство открыто по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Все обстоятельства устанавливаются, следствие продолжается.

Источник: Киевская областная прокуратура

Фото: Киевская областная прокуратура