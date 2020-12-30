В городе Кагарлык Киевской области правоохранители разоблачили незаконную работу заведения с игровыми автоматами.
Нелегальный бизнес функционировал прямо на территории местного торгового центра.
Во время обысков правоохранителями изъято шесть единиц компьютерного оборудования, которое использовались для проведения азартных игр, a также денежные средства.
В Кагарлыке разоблачили незаконное игорное заведение в торговом центре / 2 фотографии
У троих из шести присутствующих посетителей игровых автоматов обнаружили наркотические вещества — амфетамин и каннабис.
Производство открыто по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Все обстоятельства устанавливаются, следствие продолжается.
Источник: Киевская областная прокуратура