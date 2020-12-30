У місті Кагарлик Київської області правоохоронці викрили незаконну роботу закладу з гральними автоматами.

Нелегальний бізнес функціонував прямо на території місцевого торгового центру.

Під час обшуків правоохоронцями вилучено шість одиниць комп’ютерного обладнання яке використовувались для проведення азартних ігор, a також грошові кошти.







В Кагарлику викрили незаконний гральний заклад у торговому центрі / 2 фотографии

У трьох із шести присутніх відвідувачів гральних автоматів виявили наркотичні речовини – амфетамін та канабіс.

Провадження відкрито за ч.1 ст.203-2 (Заняття гральним бізнесом) КК України.

Усі обставини встановлюються, слідство триває.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура