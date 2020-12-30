У місті Кагарлик Київської області правоохоронці викрили незаконну роботу закладу з гральними автоматами.
Нелегальний бізнес функціонував прямо на території місцевого торгового центру.
Під час обшуків правоохоронцями вилучено шість одиниць комп’ютерного обладнання яке використовувались для проведення азартних ігор, a також грошові кошти.
В Кагарлику викрили незаконний гральний заклад у торговому центрі / 2 фотографии
У трьох із шести присутніх відвідувачів гральних автоматів виявили наркотичні речовини – амфетамін та канабіс.
Провадження відкрито за ч.1 ст.203-2 (Заняття гральним бізнесом) КК України.
Усі обставини встановлюються, слідство триває.
Джерело: Київська обласна прокуратура