В сербском городе Урошевац в кафе произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека.

Отмечается, что пострадавшим от 20 до 45 лет, также среди раненых — двое детей.

Двенадцать человек срочно госпитализировали в клинику Приштины, их состояние оценивают как критическое.







В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек / 2 фотографии

Полиция и спасатели во время проведения первоочередных действий констатировали, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона. Версия теракта пока не рассматривается.

На видео взрыва в Сербии заметно, что сила удара полностью разрушила здание.

Джерело: RTS

Источник: Kosovo Online