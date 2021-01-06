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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек

В сербском городе Урошевац в кафе произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека.

Отмечается, что пострадавшим от 20 до 45 лет, также среди раненых — двое детей.

Двенадцать человек срочно госпитализировали в клинику Приштины, их состояние оценивают как критическое.

  • В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек
  • В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек
  • В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек
  • В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек
В Сербии взорвалось кафе, пострадали более 40 человек / 2 фотографии

Полиция и спасатели во время проведения первоочередных действий констатировали, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона. Версия теракта пока не рассматривается.

На видео взрыва в Сербии заметно, что сила удара полностью разрушила здание.

Джерело: RTS

Источник: Kosovo Online

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