У сербському місті Урошевац в кафе стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше 42 людини.
Зазначається, що потерпілим від 20 до 45 років, також серед поранених – двоє дітей.
Дванадцять осіб терміново госпіталізували до клініки Приштини, їхній стан оцінюють як критичний.
У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб / 2 фотографии
Поліція та рятувальники під час проведення першочергових дій констатували, що трагедія відбулася через вибух газового балону. Версія теракту наразі не розглядається.
На відео вибуху у Сербії помітно, що сила удару повністю зруйнувала будівлю.
Джерело: RTS
Фото: Kosovo Online