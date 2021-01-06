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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб

У сербському місті Урошевац в кафе стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше 42 людини.

Зазначається, що потерпілим від 20 до 45 років, також серед поранених – двоє дітей.

Дванадцять осіб терміново госпіталізували до клініки Приштини, їхній стан оцінюють як критичний.

  • У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб
  • У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб
  • У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб
  • У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб
У Сербії вибухнуло кафе, постраждало понад 40 осіб / 2 фотографии

Поліція та рятувальники під час проведення першочергових дій констатували, що трагедія відбулася через вибух газового балону. Версія теракту наразі не розглядається.

На відео вибуху у Сербії помітно, що сила удару повністю зруйнувала будівлю.

Джерело: RTS

Фото: Kosovo Online

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