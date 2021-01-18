Сотрудничал со спецслужбами: жителя Волыни будут судить за государственную измену

На Волыни 39-летнего мужчину будут судить за государственную измену.

Следствием было установлено, что фигурант предоставлял прямую помощь гражданам другого государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

В пользу какого государства шпионил подсудимый, в прокуратуре не сообщили.

Из-за проблем с законом мужчиной заинтересовались правоохранители того же государства: добровольное устное и письменное согласие на сотрудничество он предоставил еще в июне 2019 года.

— Действуя таким образом, он вступил в агентурные отношения с зарубежной спецслужбой и соответственно создал условия для осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранным специальным службам на территории Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкцией ч.1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Волынская областная прокуратура