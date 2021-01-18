Співпрацював зі спецслужбами: волинянина судитимуть за державну зраду

На Волині 39-річного чоловіка судитимуть за державну зраду.

Слідством було встановлено, що фігурант надавав пряму допомогу громадянам іншої держави в проведенні підривної діяльності проти України.

На користь якої держави шпигував підсудний, у прокуратурі не повідомили.

Через проблеми із законом чоловіком зацікавилися правоохоронці тієї ж держави: добровільну усну та письмову згоду на співпрацю він надав ще у червні 2019 року.

– Діючи у такий спосіб, він вступив в агентурні відносини з закордонною спецслужбою та відповідно створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкцією ч.1 ст. 111 (Державна зрада) КК України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Волинська обласна прокуратура