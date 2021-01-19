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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Чемодан с наркотиками: украинка привезла из Иордании почти 70 тыс. таблеток

Украинка привезла из Иордании чемодан с 69,8 тыс. таблеток для изготовления амфетамина. Женщине удалось скрыть вещество от таможенного контроля.

Согласно заключению эксперта, в таблетках содержится очень редкий прекурсор (реагент для создания химических веществ, – Ред.).

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Женщину взяли под стражу прямо в зале суда, не дав ей право внести залог.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Нарколаборатория в загородном доме

В январе правоохранители разоблачили нарколабораторию в загородном доме на Киевщине.

Во время обысков Нацполиция изъяла шесть килограммов метадона, более тонны прекурсоров и оборудования на сумму более 10 млн грн.

Ежемесячно нарколаборатория приносила восьми членам преступной группы 50 млн грн прибыли.

Источник: Офис генпрокурора

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