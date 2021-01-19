Нарколабораторія на Київщині – викрили злочинну групу

У заміському будинку на Київщині правоохоронці викрили нарколабораторію, яка щомісяця приносила її організаторам 50 млн грн прибутку.

Під час серії обшуків представники Нацполіції вилучили шість кілограмів метадону, понад тонну прекурсорів та обладнання на суму понад 10 млн грн.

Лабораторію організував 31-річний киянин. Він разом із 28-річним спільником замовляв за кордоном прекурсори для виготовлення наркотику та зберігав їх у гаражі в Києві.

Разом із чоловіками ще шість осіб, віком від 28 до 62 років, працювали лаборантами, кур’єрами та помічниками.

Реалізовували товар в Україні та за кордоном. У зловмисників були перевірені клієнти, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.



















50 млн грн прибутку щомісяця: на Київщині викрили нарколабораторію / 5 фотографий

Двом організаторам нарколабораторії загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до діяльності нарколабораторії осіб.

Варили метадон в університеті

У Львові завідувач лабораторії одного з університетів виготовляв метадон.

Наркотики збували через соцмережі та в одному із кальян-барів Львова.

Крім завідувача лабораторії, судитимуть власника та працівників кальян-бару, які теж виявилися учасниками злочинної групи.