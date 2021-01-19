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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Валіза з наркотиками: українка привезла з Йорданії майже 70 тис. пігулок

Українка привезла з Йорданії валізу із 69,8 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну. Жінці вдалось приховати речовину від митного контролю.

Згідно з висновком експерта, у таблетках міститься доволі рідкісний прекурсор (реагент для створення хімічних речовин, – Ред.).

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Жінку взяли під варту просто в залі суду, позбавивши її права на внесення застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Нарколабораторія в заміському будинку

У січні правоохоронці викрили нарколабораторію в заміському будинку на Київщині.

Під час обшуків Нацполіція вилучила шість кілограмів метадону, понад тонну прекурсорів та обладнання на суму понад 10 млн грн.

Щомісяця нарколабораторія приносила вісьмом членам злочинної групи 50 млн грн прибутку.

Джерело: Офіс генпрокурора

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