Во Львове перед судом предстанут четыре участника преступной группы, которые занимались производством и распространением метадона.

Опасный наркотик изготавливал заведующий лабораторией одного из львовских университетов.

После этого наркотики сбывали с помощью соцсетей и в одном из кальян-баров Львова. Его владелец и работники тоже оказались участниками преступной группы.

— В целом задокументировано причастность обвиняемых к 25-ти эпизодам противоправной деятельности, в частности изготовления и сбыта метадона общим весом более 4,5 кг, стоимость которого на черном рынке составляет около 2,7 млн грн, — говорится в сообщении.















Варили метадон в университете: во Львове будут судить четырех наркосбытчиков / 4 фотографии

Фигурантов задержали еще в августе 2020 года, с тех пор продолжалось досудебное расследование.

Уголовные производство открыто по четырем статьям — ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 УК Украины.

Военный сбывал наркотики в зону ООС

На днях в Житомире разоблачили военнослужащего, который систематически сбывал наркотиков, в том числе в зоне ООС. Мужчина действовал в составе преступной группы.

Военного задержали при попытке реализации амфетамина на 10 тыс. uрн. Во время задержания он повредил автомобиль полицейских.

Общая стоимость изъятых наркотиков, которые следователи нашли в его подпольной лаборатории, составила более 1 млн грн.