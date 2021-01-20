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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Суд поместил Неля Штепу под домашний арест

В Харькове суд избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Сейчас ей суждено домашний арест до 19 марта. Согласно документу, Штепа должна находиться дома с 22.00 вечера до 5.00 утра.

Следующее судебное заседание по делу Нелли Штепы состоится 28 января.

неля штепа

— Ходатайство прокурора об избрании Штепе Нелли Игоревне меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить, — принял судья.

Неля Штепа обвиняется в сепаратизме. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает пожизненное заключение.

К моменту начала российско-украинской войны в Донбассе она была мэром Славянска. “Под давлением боевиков” она призвала российские войска в город, чтобы установить новую власть и новую респубилку.

24 октября 2019 Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы.

Суд определил, что Украина должна выплатить ей €2,6 тыс. моральной компенсации и €1 тыс. возмещения судебных издержек.

Источник: Интерфакс-Украина

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