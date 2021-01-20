Суд помістив Нелю Штепу під домашній арешт

У Харкові суд обрав запобіжний захід екс-меру Слов’янська Нелі Штепі.

Наразі їй призначено домашній арешт до 19 березня. Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22.00 вечора до 5.00 ранку.

Наступне судове засідання у справі Нелі Штепи відбудеться 28 січня.

– Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково, – ухвалив суддя.

Нелю Штепу звинувачують в сепаратизмі. Санкція інкримінованої статті передбачає довічне ув’язнення.

На час початку російсько-української війни на Донбасі вона була мером Слов’янська. “Під тиском бойовиків” вона закликала російські війська до міста, аби встановити нову владу та нову респубілку.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи.

Суд визначив, що Україна має виплатити їй €2,6 тис. моральної компенсації і €1 тис. відшкодування судових витрат.