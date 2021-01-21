Пожар в доме престарелых в Харькове — погибли 15 человек

В Харькове произошел пожар в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. 15 человек погибли, еще 9 пострадали.

Пожар произошел на втором этаже в здании на улице Нижняя Гиивская, 150Б.

Обновлено в 17.00. Пожар ликвидирован. Спасенных людей госпитализировали в больницы.

— Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, — сообщили в ГСЧС.















В Харькове произошел пожар в доме престарелых — 15 погибших / 4 фотографии

Площадь пожара составляет 100 м², его тушат 28 человек спасателей и 7 единиц техники.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. По состоянию на 16.14 пожар удалось локализовать.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове и выразил соболезнования относительно трагедии.

Он поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации и срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин этой трагедии.

Также Зеленский поручил министру внутренних дел взять ситуацию под личный контроль.