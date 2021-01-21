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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Харькове произошел пожар в доме престарелых — 15 погибших

В Харькове произошел пожар в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. 15 человек погибли, еще 9 пострадали.

пожежа у харкові

Пожар произошел на втором этаже в здании на улице Нижняя Гиивская, 150Б.

Обновлено в 17.00. Пожар ликвидирован. Спасенных людей госпитализировали в больницы.

— Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, — сообщили в ГСЧС.

  • пожежа у харкові
  • пожежа у харкові
  • пожежа у харкові
  • Пожар в доме престарелых в Харькове — погибли 15 человек
  • пожежа у харкові
  • пожежа у харкові
  • пожежа у харкові
  • Пожар в доме престарелых в Харькове — погибли 15 человек
В Харькове произошел пожар в доме престарелых — 15 погибших / 4 фотографии

 

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Площадь пожара составляет 100 м², его тушат 28 человек спасателей и 7 единиц техники.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. По состоянию на 16.14 пожар удалось локализовать.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове и выразил соболезнования относительно трагедии.

Он поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации и срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин этой трагедии.

Также Зеленский поручил министру внутренних дел взять ситуацию под личный контроль.

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