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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Пожар в Харькове: Зеленский отреагировал на трагедию в доме престарелых

Пожар в Харькове вспыхнул в частном доме престарелых Золотое время. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования относительно трагедии.

Пожар в Харькове: Зеленский отреагировал на трагедию в доме престарелых

— Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше.

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Зеленский отметил, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар.

— Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Также президент поручил министру внутренних дел взять под личный контроль уголовное дело.

21 января возник пожар в доме престарелых в Харькове. По предварительной информации, погибли 15 человек, еще девять пострадали. Пожар удалось локализовать примерно через час после возгорания.

Сейчас информация о погибших, пострадавших и о причинах пожара уточняется. К тушению привлечены почти 30 спасателей.

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