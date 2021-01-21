Пожежа в Харкові – загинуло 15 людей

У Харкові виникла пожежа в житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. 15 людей загинули, ще 5 постраждали.

Пожежа сталася на другому поверсі у будівлі на вулиці Нижня Гиївська, 150Б.

– Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня, — повідомили у ДСНС.







У Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей — 15 загиблих / 2 фотографии

Площа пожежі складає 100 м², її гасять 28 людей рятувальників та 7 одиниць техніки.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.