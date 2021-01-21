В Харькове спасатели продолжают тушить пожар, возникший в доме престарелых.

На видео с места происшествия видно, как горят верхние этажи здания и густой столб дыма.

Огонь на площади 100 кв.м удалось локализовать. К тушению пожара в доме престарелых привлекли 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Пожар в Харькове

Пожар в Харькове в доме престарелых возник в переоборудованном двухэтажном доме на втором этаже.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте нашли тела 15 погибших людей. Также известно, что девять удалось спасти. Сейчас их госпитализировали в больницы.