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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Взрывчатка на воротах: под Кропивницким убили местного бизнесмена

Вечером 21 января под Кропивницким результате погиб 64-летний мужчина, руководитель одного из местных предприятий.

Взрывчатка на воротах: под Кропивницким убили местного бизнесмена

Ужасный инцидент произошел недалеко от города Долинская. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой.

Взрыв прогремел возле двора мужчины. Установлено, что к воротам его частного дома был прикреплен специальный устройство.

— Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, которые направлены для проведения экспертного исследования, — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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