Вибухівка на воротах: під Кропивницьким вбили місцевого бізнесмена

Ввечері 21 січня під Кропивницьким внаслідок загинув 64-річний чоловік, керівник одного із місцевих підприємств.

Жахливий інцидент стався неподалік міста Долинська. Постраждалий отримав важкі травми і помер до приїзду швидкої.

Вибух пролунав біля подвір’я чоловіка. Встановлено, що до воріт його приватного будинку було прикріплено спеціальний пристрій.

– Під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено фрагменти вибухового пристрою, які направлено для проведення експертного дослідження, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Слідчі дії тривають.