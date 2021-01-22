PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Вибухівка на воротах: під Кропивницьким вбили місцевого бізнесмена

Ввечері 21 січня під Кропивницьким внаслідок загинув 64-річний чоловік, керівник одного із місцевих підприємств.

Вибухівка на воротах: під Кропивницьким вбили місцевого бізнесмена

Жахливий інцидент стався неподалік міста Долинська. Постраждалий отримав важкі травми і помер до приїзду швидкої.

Вибух пролунав біля подвір’я чоловіка. Встановлено, що до воріт його приватного будинку було прикріплено спеціальний пристрій.

– Під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено фрагменти вибухового пристрою, які направлено для проведення експертного дослідження, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Слідчі дії тривають.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка