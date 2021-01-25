В понедельник, 25 января, в больнице скончался мужчина, которого эвакуировали из дома престарелых в Харькове.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что причиной смерти постояльца сгоревшего пансионата Золотое время стал стресс.
Так, в результате пожара всего погибло 16 человек.
Пожар в Харькове
В Харькове 21 января в частном доме престарелых вспыхнул пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил Кабмину собрать государственную комиссию, которая должна расследовать причины пожара в доме престарелых.
Также глава государства отметил, что расследование пожара должен взять под особый контроль министр внутренних дел Арсен Аваков.
Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.