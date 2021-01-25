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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В больнице умерла еще одна жертва пожара в доме престарелых в Харькове

В понедельник, 25 января, в больнице скончался мужчина, которого эвакуировали из дома престарелых в Харькове.

Пожар в доме престарелых Харьков

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что причиной смерти постояльца сгоревшего пансионата Золотое время стал стресс.

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Так, в результате пожара всего погибло 16 человек.

Пожар в Харькове

В Харькове 21 января в частном доме престарелых вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил Кабмину собрать государственную комиссию, которая должна расследовать причины пожара в доме престарелых.

Также глава государства отметил, что расследование пожара должен взять под особый контроль министр внутренних дел Арсен Аваков.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Источник: Сегодня

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