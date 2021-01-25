У понеділок, 25 січня, в лікарні помер чоловік, якого евакуювали з будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що причиною смерті постояльця згорілого пансіонату Золотий час став стрес.

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Так, унаслідок пожежі всього загинуло 16 осіб.

Пожежа у Харкові

У Харкові 21 січня у приватному будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих, а також доручив Кабміну зібрати державну комісію, яка повинна розслідувати причини пожежі в будинку для літніх людей.

Також глава держави зазначив, що розслідування щодо пожежі повинен взяти під особливий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.