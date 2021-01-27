PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Киберполиция разоблачила международную бот-сеть

Киберполиция разоблачила транснациональную группу хакеров, которые распространяли самый опасный в мире компьютерный вирус EMOTET.

кіберполіція

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В МВД рассказали, что хакеры с помощью вируса осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки. В результате чего, иностранным банкам нанесено $2,5 млрд убытков.

  • Міжнародна спецоперація "EMOTET"
  • Міжнародна спецоперація "EMOTET"
Киберполиция разоблачила международную бот-сеть / 1 фотография

EMOTET была мировой БОТ-сетью, которая располагалась на более 90 серверах в разных странах мира. Она распространялась через спам-рассылки, документы Word, Excel.

— Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения Covid-19, — сообщают в полиции.

Читайте
Как защитить телефон от киберпреступников - советы

Подозреваемые с помощью вируса похищали персональные данные пользователей (пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные). Затем они перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.

Недавно киберполиция блокировала сеть веб-ресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков автомобилей.

Злоумышленник продавал пленки через интернет. Они якобы скрывали номерные знаки авто от камер фотофиксации. На продаже недействующих пленок мужчина успел заработать более 1 млн грн.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка