Кіберполіція викрила транснаціональну групу хакерів, які розповсюджували найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус EMOTET.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

У МВС розповіли, що хакери за допомою вірусу здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті чого, іноземним банкам та фінустановам нанесено $2,5 млрд збитків.

Кіберполіція викрила міжнародну бот-мережу / 1 фотография

EMOTET була світовою БОТ-мережею, яка розташовувалася на понад 90 серверах у різних країнах світу. Вона поширювалась через спам-розсилки, документи Word, Excel.

– Електронні листи виглядали як попередження про безпеку облікового запису, запрошення на вечірку і навіть як застереження від поширення Covid-19, – повідомляють в поліції. Читайте Як захистити телефон від кіберзлочинців - поради

Підозрювані за допомогою вірусу викрадали персональні дані користувачів ( логіни, паролі, платіжні та банківські дані, історію браузера). Потім вони перераховували гроші на свої підконтрольні рахунки.

Недавно кіберполіція блокувала мережу вебресурсів, на яких продавали наноплівки для прикриття номерних знаків автомобілів.

Зловмисник продавав плівки через інтернет. Вони нібито приховували номерні знаки авто від камер фотофіксації. На продажі недіючих плівок чоловік встиг заробити понад 1 млн грн.