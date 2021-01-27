PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию

В Виннице 29-летний мужчина в съемной квартире устроил лабораторию по изготовлению наркотиков. Подозреваемого с пятью пакетами амфетамина и двумя пакетами каннабиса задержали на улице.

В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию

Во время обыска арендованной квартиры правоохранители изъяли еще 70 расфасованных пакетов с амфетамином и около 300 граммов марихуаны.

В доме мужчины также находились прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков, в частности электронные весы и колбы.

Читайте
Прятал в консервах: в Запорожье мужчина сбыл наркотики на более чем 11 млн грн

Правонарушитель с помощью лаборатории самостоятельно изготавливал и сбывал наркотические вещества.

Подозреваемый ранее привлекался к административной ответственности за наркопреступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
  • В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию
В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию / 4 фотографии

Мужчину подозревают по статье 309 УК Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта УК Украины. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Следствие продолжается.

На Львовщине торговали наркотиками

Во Львовской области четверо парней в возрасте от 18 до 22 лет сбывали наркотики, в частности каннабис и амфетамин.

Они делали закладки на территории области и продавали наркотические вещества через интернет. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка