В Виннице 29-летний мужчина в съемной квартире устроил лабораторию по изготовлению наркотиков. Подозреваемого с пятью пакетами амфетамина и двумя пакетами каннабиса задержали на улице.

Во время обыска арендованной квартиры правоохранители изъяли еще 70 расфасованных пакетов с амфетамином и около 300 граммов марихуаны.

В доме мужчины также находились прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков, в частности электронные весы и колбы.

Правонарушитель с помощью лаборатории самостоятельно изготавливал и сбывал наркотические вещества.

Подозреваемый ранее привлекался к административной ответственности за наркопреступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.















В Виннице парень снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию / 4 фотографии

Мужчину подозревают по статье 309 УК Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта УК Украины. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Следствие продолжается.

На Львовщине торговали наркотиками

Во Львовской области четверо парней в возрасте от 18 до 22 лет сбывали наркотики, в частности каннабис и амфетамин.

Они делали закладки на территории области и продавали наркотические вещества через интернет. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.