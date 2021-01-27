У Вінниці 29-річний чоловік в орендованій квартирі облаштував лабораторію з виготовлення наркотиків. Підозрюваного з п’ятьма пакетами амфетаміну та двома пакунками канабісу затримали на вулиці.

Під час обшуку орендованої квартири правоохоронці вилучили ще 70 розфасованих пакетів з амфетаміном та близько 300 грамів марихуани.

У помешканні чоловіка також знаходилися прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків, зокрема електронні ваги та колби.

Правопорушник за допомогою лабораторії самотужки виготовляв та збував наркотичні речовини.

Підозрюваний раніше притягувався до адміністративної відповідальності за наркозлочини. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.















У Вінниці хлопець зняв квартиру та облаштував у ній нарколабораторію / 4 фотографии

Чоловіка підозрюють за статтею 309 КК України Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту КК України. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років. Слідство триває.

На Львівщині торгували наркотиками

У Львівській області четверо хлопців віком від 18 до 22 років збували наркотики, зокрема канабіс та амфетамін.

Вони робили закладки на території області та продавали наркотичні речовини через інтернет. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.