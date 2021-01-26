На Львовщине задержали четырех участников преступной группы, которые занимались продажей наркотиков. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Наркодилерами были двое жителей Червоноградского района в возрасте 19 и 22 года и двое жителей города Сокаль в возрасте 18 и 19 лет.

Правоохранители обнаружили, что злоумышленники продавали каннабис и амфетамин. Они делали закладки на территории Червоноградского района и продавали свой товар через интернет.

Полицейские изъяли значительное количество марихуаны и амфетамина. Всем злоумышленникам уже сообщили о подозрении.











На Львовщине за торговлю наркотиками будут судить четырех парней / 3 фотографии

Следователи сообщили двум преступникам о подозрениях в использовании средств, полученных от незаконной продажи наркотиков. Их сообщнику сообщили о подозрении в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще одному преступнику сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков. Он может получить от 9 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

На Буковине задержали группировку дилеров, продававших таблетки Субутекс и амфетамин в Черновцах и области.

Правоохранители установили, что организатором преступной группировки по сбыту наркотических средств оказался 42-летний мужчина.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.