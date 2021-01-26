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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На Львовщине за торговлю наркотиками будут судить четырех парней

На Львовщине задержали четырех участников преступной группы, которые занимались продажей наркотиков. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Наркотики

Наркодилерами были двое жителей Червоноградского района в возрасте 19 и 22 года и двое жителей города Сокаль в возрасте 18 и 19 лет.

Правоохранители обнаружили, что злоумышленники продавали каннабис и амфетамин. Они делали закладки на территории Червоноградского района и продавали свой товар через интернет.

Полицейские изъяли значительное количество марихуаны и амфетамина. Всем злоумышленникам уже сообщили о подозрении.

  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
  • На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців.
На Львовщине за торговлю наркотиками будут судить четырех парней / 3 фотографии

Следователи сообщили двум преступникам о подозрениях в использовании средств, полученных от незаконной продажи наркотиков. Их сообщнику сообщили о подозрении в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Еще одному преступнику сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков. Он может получить от 9 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

На Буковине задержали группировку дилеров, продававших таблетки Субутекс и амфетамин в Черновцах и области.

Правоохранители установили, что организатором преступной группировки по сбыту наркотических средств оказался 42-летний мужчина.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: МВД

Фото: МВД

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