На Львовщине задержали четырех участников преступной группы, которые занимались продажей наркотиков. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Наркодилерами были двое жителей Червоноградского района в возрасте 19 и 22 года и двое жителей города Сокаль в возрасте 18 и 19 лет.
Правоохранители обнаружили, что злоумышленники продавали каннабис и амфетамин. Они делали закладки на территории Червоноградского района и продавали свой товар через интернет.
Полицейские изъяли значительное количество марихуаны и амфетамина. Всем злоумышленникам уже сообщили о подозрении.
Следователи сообщили двум преступникам о подозрениях в использовании средств, полученных от незаконной продажи наркотиков. Их сообщнику сообщили о подозрении в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Еще одному преступнику сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков. Он может получить от 9 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
На Буковине задержали группировку дилеров, продававших таблетки Субутекс и амфетамин в Черновцах и области.
Правоохранители установили, что организатором преступной группировки по сбыту наркотических средств оказался 42-летний мужчина.
Злоумышленникам грозит лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.